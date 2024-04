Nach langer Verletzungspause Taekwondo-Kämpferin Ronken meldet sich mit Gold zurück

Nach langer Verletzungspause mit vielen Rückschlägen feierte die Viersenerin Taekwondo-Zweikämpferin Julia Ronken beim internationalen Inde-Pokal in der Vorwoche ein erfolgreiches Comeback. Für sie war es in Eschweiler der Auftakt in die Turniersaison nach einer langen Verletzungspause. Am Ende holte sie sich sogar den Turniersieg. „Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt und bin super dankbar ein so tolles Team um mich herum – bestehend aus meiner Familie, meinen Freunden, meinem Trainer und Verein sowie dem medizinischen Team“, so Ronken.