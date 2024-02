Erfolge der TG Jeong Eui Nettetal Gold und Silber bei Austrian Open für Taekwondo-Kämpfer

Die Deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 57-Kilogramm Madeline Folgmann stand im Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft für die 53-Kilogramm-Klasse. Nach einem Freilos fiel für sie auch die Vorrunde weg, weil sich ihre ukrainische Gegnerin in ihrem Vorrundenkampf verletzt hatte. In der ersten Runde vom Viertelfinale setzte Folgmann die Niederländerin Sara Mouch gewohnt kraftvoll unter Druck und setzte die ersten Punkte. Die Niederländerin hielt aber eindrucksvoll dagegen. Die erste Runde ging aber dennoch mit 11:6 an Folgmann. In der zweiten Runde gingen beide Athletinnen an ihre Grenzen. Am Ende brachte Folgmann die Runde knapp und routiniert beim Stand von 6:6 und Vorteil für sich nach Hause. Dieser Kampf kostete Folgmann viel Kraft: „Das spürte ich danach und musste mich für den unmittelbar schnell folgenden Halbfinale regenerieren.“