Bei den Dutch Open : Frieda Steinkühler feiert ihre Medaillen-Premiere

Taekwondo In der Jugendklasse holt Taekwondokämpferin Frieda Steinkühler bei den Dutch Open die Bronzemedaille. Madeline Folgmann zeigt bei den Senioren eine aufsteigende Tendenz und kommt ebenfalls in die Medaillenränge.

Bei den Senioren kämpfte sich Folgmann in der Klasse bis 53 Kilogramm in einem starken internationalen Starterfeld bis ins Halbfinale vor, bei dem die Athletin des Nettetaler NRW-Leistungsstützpunktes für Taekwondo auf die an Position zwei gesetzte Brasilianerin Talisca Reis traf. Zwischen den beiden entwickelte sich ein enger Kampf, der vor allem taktisch geprägt war. Die erste Runde entschied die Kölner Sportstudentin mit 2:0-Punkten für sich.

In der zweiten Runde hatte Talisca Reis knapp die Nase gegen Madeline Folgmann mit 4:2 vorne. In der dritten Runde stand die Deckung dann bei beiden Athletinnen so gut, dass ihnen keine Punktwertung gelang: 0:0. Da auch die sonstigen Wertungen identisch waren, mussten die Kampfrichter entscheiden – dabei fiel die Entscheidung mit 2:1 zugunsten der Brasilianerin. „Seit drei Monaten bin ich endlich wieder schmerz- und verletzungsfrei“, sagte Folgmann hinterher zu ihrem guten Auftritt.

Frieda Steinkühler trat in der Kategorie Jugend bis 55 Kilogramm an und kam ebenfalls bis ins Halbfinale. Dort traf sie auf Dilan Durgan von Sporting Taekwondo, gegen die sie vor drei Wochen bei den DTU-Finals verloren hatte. Trainer Björn Pistel stellte seine Kämpferin dieses Mal anders ein: In der ersten Runde parierte Steinkühler die Angriffswelle ihrer Gegnerin zunächst stark und setzte selbst Treffer, verlor die Runde dennoch knapp mit 1:2. In der zweiten Runde ging die 17-jährige Steinkühler mit 4:0 in Führung – ehe sie in einer unachtsamen Szene einen Drehtritt zuließ, der Durgan fünf Punkte einbrachte. Am Ende ging auch diese Runde mit 6:10 an Durgan. Das Finale war damit für Steinkühler verpasst.