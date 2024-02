Taekwondo Folgmann scheidet früh aus, Medaillenpremiere für Ilbertz

Ohne Erfolgserlebnis gingen am Wochenende für Madeline Folgmann die Slowenien-Open in Ljubljana zu Ende. Die Deutsche Meisterin war für die Deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Nach deutlichem Sieg im Achtelfinale gegen eine griechische Kämpferin lief im Viertelfinale allerdings nicht viel für Folgmann zusammen. „Das Kampfglück stand heute nicht auf meiner Seite gegen eine starke serbische Kämpferin“, so Folgmann. Sie schied damit frühzeitig aus. Ebenfalls im Viertelfinale war Endstation für Roman Boxberger, der zuletzt die Austrian Open gewann. In seinem Kampf gegen einen Kroaten bekam er gleich in der ersten Runde Schwierigkeiten, in den Kampf zu finden und verlor. In der zweiten Runde lief es dann deutlich besser, doch eine Serie von Kopftreffern wurde laut Trainer Björn Pistel vom System nicht gewertet. Am Ende der Runde sei sogar trotz Videowiederholung ein klarer Treffer vom Kampfgericht nicht gewertet worden. „Echt schade, dass er nach dieser starken Runde aus dem Turnier ausgeschieden ist“, so Pistel.