Kopftreffer nicht gewertet Folgmann mit Pech und Silber bei Studenten-EM

Die 27-Jährige zog somit ins Finale ein und traf dort auf die Vize-Europameisterin Alma Perez Parrado. In diesem Duell hatte Folgmann zunächst Schwierigkeiten, in den Kampf zu finden, und war in der ersten Runde etwas zurückhaltend. Die erste Runde ging mit 5:0 an die Spanierin. In der zweiten Runde zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild, und Perez Parrado erarbeitete sich eine 0:8 Führung. Doch Folgmann kam anschließend besser in den Kampf. Sie holte Punkt für Punkt auf. Beim Stand von 7:8 kurz vor Rundenende wollte der entscheidende Punkt einfach nicht fallen. Ein letzter Versuch, einen Kopfstoß zu landen, scheiterte, weil das System nicht auslöste. Der eingelegte Einspruch von Trainer Pistel brachte nichts, da aufgrund eines technischen Fehlers, das Video nicht abgespielt werden konnte.