Erfolgreiche Taekwondo-Kämpfer Wie TG Jeong Eui Nettetal bei der Deutschen Meisterschaft abschnitt

Bronze erkämpfte sich Roman Boxberger in der Klasse bis 45 Kilogramm. In einem stark besetzten Feld setzte sich Boxberger zunächst souverän in der Vorrunde und im Viertelfinale durch und siegte in beiden Kämpfen mit 2:0 Runden. Ihm gelang dabei, die Runden jeweils vorzeitig durch einen Zwölf-Punkte-Vorsprung zu beenden. Im Halbfinale gegen den Swisttaler Philipp Reichert unterlag er nach einem harten und engen Kampf nach drei Runden durch eine kleine Unachtsamkeit am Ende der Begegnung. Somit verpasste er das Finale, bekam aber zumindest Bronze. Alina Grebin setzt sich bei der Kadettenklasse bis 59 Kilogramm im Viertelfinale mit 2:1-Runden erfolgreich durch und musste sich im Halbfinale nach gutem Kampf der späteren Deutschen Meisterin mit 0:2 Runden geschlagen geben. Damit holte auch Grebin Bronze.