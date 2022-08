Taekwondokämpferin tritt mit Verletzung an : Angeschlagene Madeline Folgmann gewinnt Bronzemedaille

Nachwuchskämpferin Antonia Beck, Madeline Folgmann und Trainer Björn Pistel (v.l.). Foto: TG Jeong Eui Nettetal

Taekwondo Mit einer Oberschenkelverletzung ist Madeline Folgmann bei den Taekwondo-Wettbewerben in Tallinn an den Start gegangen und hat sich eine Bronzemedaille erkämpft. Am Wochenende trifft sie beim Grand Prix in Paris auf die besten Athletinnen der Welt.

Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat nach der Sommerpause bei den European-Club-Championships in Tallinn (Estland) mit der Bronzemedaille einen guten Start hingelegt. Dabei stand die Teilnahme der Taekwondo-Kämpferin zuvor noch auf der Kippe, weil sie sich nach einem Bundeskaderlehrgang vor einer Woche in Nürnberg eine Oberschenkelverletzung im Training zugezogen hatte.

Die physiotherapeutische Betreuung gab aber grünes Licht. Am Ende fühlte sich Folgmann auch selber fit und bereit für den Wettkampf. Doch zwei Tage später machte sich die Verletzung bei den Tallinn-Open wieder bemerkbar, und die Nettetalerin schied vorzeitig aus. Ihre 18-jährige Vereinskameradin Antonia Beck sammelte bei beiden Veranstaltungen in der U21 und dann auch erstmals bei den Damen Erfahrungen, kam dabei aber jeweils über die Vorrunde nicht hinaus.

Bei den European-Club-Championships lief es für Folgmann dann wieder besser: Die an Nummer eins gesetzte Athletin traf nach einem Freilos gleich auf die Somalierin Munirah Warsame Abdiwahid. In der ersten Runde brauchte sie ein wenig, um ihren Rhythmus gegen die Kontrahentin zu finden, konnte aber trotzdem die Runde mit 4:2 für sich entscheiden.

In der zweiten Runde zog sie wieder ihr gewohntes Power-Taekwondo auf. Dem hatte ihre Gegnerin nichts entgegenzusetzen. Sie gewann die Runde deutlich mit 10:1. Damit war die Medaille gesichert. Nach dem Halbfinale gegen die Spanierin Nerea Fernandez meldete sich bei ihr der Oberschenkel wieder deutlich. Sie wollte es allerdings versuchen und das lädierte Bein aus dem Kampf heraushalten, was ihr aber nicht gelang. Madeline Folgmann agierte nicht wie gewohnt und musste beide Runden knapp hergeben.