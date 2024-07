Viele Kaderveränderungen So geht Lürrip den neuen Anlauf auf die Bezirksliga an

Seit dem Unentschieden gegen den ASV Süchteln II Anfang Oktober, also noch in der Hinrunde, legte der SVL eine makellose Bilanz von 19 Siegen am Stück hin. Und so marschierte die Mannschaft von Dario Cancian auch größtenteils ungefährdet durch die Rückserie, besiegte unter anderem die Sportfreunde Neersbroich mit 3:1, Süchteln II mit 6:0 sowie Hehn (5:0) und den Polizei SV (4:0). Zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg kam es dann am vorletzten Spieltag in Odenkirchen. Doch in dieser Partie verlor Lürrip gegen den Tabellenführer mit 1:4 – damit war die Aufstiegsfrage vorzeitig entschieden. Zum Saisonabschluss gab es dann noch einen erneuten Kantersieg, diesmal mit 16:3 gegen Giesenkirchen. Der Schlusspunkt einer überragenden Saison, die mit dem Vizetitel und unglücklicherweise aus SV-Sicht mit dem Nicht-Aufstieg endete.