Erfolg der Sudokämpfer Team Nettetal siegt bei Sudo-NRW-Meisterschaft

In Nettetal fand jüngst die NRW-Meisterschaft in der neuartigen Kampfsportart Sudo statt. Das Turnier hatte Rafik Memmedov, Leiter von Sudo NRW und Vertreter des Vereins Bildungszentrum Vielfalt Nettetal organisiert, es war speziell für Jugendliche und Kinder im Bereich Sudo konzipiert und lockte 125 Teilnehmer aus verschiedenen Regionen des Landes an.