Odenkirchen-Stürmer Kalski Er ist der Roy Makaay der Kreisliga

Und doch soll es in den kommenden Jahren ruhiger für ihn werden, längst bestreitet er seinen Lebensunterhalt als Kälte-Klima-Techniker, die Auftragslage ist ausgezeichnet. Ein großer Vorteil bei Bayer Leverkusen, so lobt er seinen Ex-Klub, sei die Möglichkeit gewesen, an der Akademie parallel noch eine Ausbildung zu machen. „Uns wurde immer gesagt, man muss ein zweites Standbein neben dem Fußball aufbauen“, so Kalski. So wurde er Fitness-Kaufmann, später folgte die Ausbildung. „Der Fokus ist gerade das Berufliche. Und man will auch mal Familie haben“, so Kalski. Irgendwann will er auch mal in den Ruhrpott zurück, dort habe er noch Familie. Aktuell ist er sogar noch Co-Trainer bei der A-Jugend des SC Kapellen-Erft in Grevenbroich, zusammen mit Lennart Ingmann, der einst die Nachwuchsauswahlen beim großen FC Bayern durchlief. Aber eine Trainer-Karriere soll es nicht werden, das „wird eh nie mein Ding sein“, gesteht Kalski.