Lokalsport: Stefes will mit dem Gehen aufhören

Stefes will mit dem Gehen aufhören

Das war 2017 bei den NRW-Meisterschaften: Herrmann-Josef Stefes geht an Udo Münster vorbei. Foto: paul offermanns

Leichtathletik Der Mönchengladbacher will sich beim Pflingstsportfest erfolgreich verabschieden.

Der Gladbacher Stadtsportbund ermittelt am Pfingstmontag anlässlich des 33. Großen LGM-Pfingstsportfest im Grenzlandstadion die Stadtmeister in den Klassen Kinderklassen M/W U12 über U16, 18 und U20 bis zu den Männern/Frauen in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen.