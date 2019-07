Familiensporttag : Hoch hinaus mit „Sport im Park“

Mönchengladbach Mit dem Familiensporttag ist die Aktion des Stadtsportbundes am Samstag gestartet. Ab dem heutigen Montag bis zum 1. September kann man 77 Angebote der Sportvereine der Stadt kostenlos nutzen. Zum Auftakt präsentierten sich rund 20 Klubs auf der Sportanlage Radrennbahn.

„Sehen, bewegen, erleben, aktiv mitmachen“, so lautete das Motto des 2. Mönchengladbacher Familiensporttags. Und zu all‘ dem hatten die Besucher am Samstag auf der Sportanlage Radrennbahn an der Carl-Diem-Straße reichlich Gelegenheit: „Rund 20 Vereine aus den verschiedenen Sportbereichen stellen sich vor, mit dieser Zahl bewegen wir uns auf Vorjahres-Niveau“, erklärte Johannes Gathen, Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtsportbundes.

Auf der Radrennbahn präsentierte der Gladbacher Vereinssport seine ganze Bandbreite, auch Ungewöhnliches wie Skiken, eine Art Ski-Langlauf, aber eben ohne Schnee, dafür auf Rollen. „Das ist für den Niederrheiner erst einmal etwas ungewöhnlich, das erwartet man hier nicht“, sagte Gathen. Großen Zulauf gab es am Boxring der Faustkämpfer Mönchengladbach: „Wir freuen uns, unseren Verein hier zu präsentieren“, so Geschäftsführer Artur Bowkun. Boxen eigne sich für alle ab zehn Jahren, der Frauenanteil könne noch etwas zunehmen, aktuell sei man bei unter zehn Prozent bei rund 150 Mitgliedern. Trainiert wird in drei Gruppen mit acht Trainingszeiten: Jugendliche, Leistungs- sowie Fitnessboxen. „Bei uns werden die Sportler von Null an aufgebaut, trainiert wird unter Anleitung und mit allen Sicherheitstechniken“, sagte Bowkun. Elke Meuter hatte sichtlich Spaß an der Einführung. „Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, das war gut“, sagte die 51-Jährige. Ihr Vater habe früher geboxt, wollte aber nicht, dass sie es ausprobiert. „Umso schöner, dass ich hier die Gelegenheit dazu habe.“