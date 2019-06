Sportpolitik : Stadtsportbund hat sein Präsidium wiedergewählt

Mönchengladbach Der Stadtsportbund (SSB) Mönchengladbach hat auf seiner Mitgliederversammlung seinen bisherigen Vorstand bis auf die Vertreter der Sportjugend wiedergewählt.

In der Versammlung wurde auch über die zweite Auflage von „Sport im Park“ gesprochen: Vom 8. Juli bis 1. September gibt es wieder zahlreiche Angebote an diversen Stellen der Vitusstadt. Der Auftakt steigt am Samstag, 6. Juli von 14 bis 18 Uhr mit dem Familiensporttag Mönchengladbach in der neu gestalteten Radrennbahn am Volksgarten.