Stadtmeisterschaften in Mönchengladbach Erster Hallentitel geht an den Westend-Nachwuchs

Einen Tag vor Heiligabend gab es die erste Entscheidung bei den Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach: Bei den B-Junioren sorgte die U17 des 1. FC Mönchengladbach für den ersten Titelgewinn in der Halle nach der Pandemie und vergrößerte damit die Trophäensammlung der Westender. Am Ende unterlag DJK/VfL Giesenkirchen im Finale mit 0:7. Bis zum letzten Abpfiff konnte kein Team den FC stoppen, der als Niederrheinligist 28:2 Tore in der Vorrunde und 19:3 Tore in der Gruppenphase der Endrunde erzielte, und dann auch dem SC Hardt im Halbfinale beim 5:2 keine Chance ließ.