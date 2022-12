Mitschkowskis Meinung zur Stadtmeisterschaft Die Gruppe 2 hat einen klaren Favoriten

Dahinter wird es um Platz zwei und den Einzug in die Zwischenrunde aber spannend. Blau-Weiß Meer, Grün-Weiß Holt und Viktoria Rheydt haben allesamt Chancen aufs Weiterkommen – das wird eng. Wickrathberg halte ich hingegen für den großen Außenseiter in dieser Gruppe. In Holt baut Trainer Peter Daners gerade etwas Neues auf. Er war früher ein erfahrener Hallenspieler, der weiß, worauf es in der Halle ankommt. Viktoria hat mit Sascha Jansen und Trainer Florian Wittkopf zwei erfahrene Torhüter für die Halle, dazu auch den einen oder anderen guten Kicker.