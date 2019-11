Squash : Rheydts Tinne Gilis will die Nummer eins der Welt werden

Squash Die 22-jährige Belgierin ist die Topspielerin des Rheydter Squashclub RSB. Ihr Fokus liegt jedoch auf internationalen Turnieren. Denn eine Verbesserung in der Weltrangliste hat für Tinne Gilis oberste Priorität.

Wenn das Damenteam des Rheydter Squashclub RSB in der NRW-Liga am Samstag in Duisburg antritt, wird insbesondere Tinne Gilis im Fokus stehen. Sie spielt in Rheydt nicht nur als Nummer eins, sondern stärkt die Mannschaft auch als Weltranglistenspielerin. Derzeit ist die 22-Jährige die Nummer 26 der Welt. „Das ist harte Arbeit, für die ich in unserer Randsportart um die Welt reise. Es macht auch einen ungeheuren Spaß“, sagt die Belgierin und fügt hinzu: „In diesem Jahr nahm ich bereits an zehn Weltranglistenturnieren in Amerika, Kanada, Ägypten, Irland, England und Frankreich teil. Das ist eine Menge Reisezeit. Es ist anstrengend – vor allem auch, weil es in den Turnieren sehr professionell zugeht.“