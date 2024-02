Squasher aus Mönchengladbach auf dem Aufstieg Jan Wipperfürth träumt von Olympia

Bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg gewann Wipperfürth in der ersten Runde mit 3:0 gegen den Würzburger Daniel Friedewald. Im Viertelfinale traf er dann auf Jakob Känel. „Ich fand nie so wirklich ins Spiel rein und hatte mental etwas mit mir zu kämpfen. Ich habe jedoch das Ruder gerade noch so rumreißen können“, so Wipperfürth. Am Ende gewann er 3:1.