„Da habe ich keinen falschen Stolz“ Scheller löst Schriefers als Trainer in Odenkirchen ab

Am Ende ging alles sehr schnell: Bereits am Montagabend leitete Jakob Scheller seine erste Trainingseinheit als Trainer der SpVg Odenkirchen. Der turbulente Sommer beim Bezirksliga-Aufsteiger hat somit eine neue Wendung bekommen, eine, die für den Sportlichen Leiter Damian Schriefers nun aber alles in eine positive Richtung dreht. Denn eigentlich sollte er die Mannschaft in die kommende Spielzeit führen, als Teamchef zusammen mit Co-Trainer André Krapohl und Torwarttrainer Joachim Herrmann. Doch die vergangene Woche brachte dann eine neue Dynamik an die Beller Mühle.