Saisonbilanz SpVg Odenkirchen Die Zutaten für die Fabelsaison

„Wir hatten in der heißen Phase wieder die Geilheit, verteidigen zu wollen und haben gelernt mit dem Druck umzugehen“, erklärt Schriefers. Im April kam Odenkirchen noch besser in Form und feierte Schützenfeste gegen Venn (7:1) und Giesenkirchen (13:0). Auch gegen unangenehme Gegner wie Wickrathhahn (3:0) und Neersbroich (5:1) kamen keine Zweifel auf. Es lief alles auf das entscheidende Duell um die Tabellenspitze gegen Lürrip am 25. Mai hinaus. Mit 4:1 hielt man den Konkurrenten in Schach, damit war die Meisterschaft auch rechnerisch unter Dach und Fach, das finale 3:2 in Schelsen war dann nur noch der Saison-Rausschmeißer.