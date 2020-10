Reitturnier in Mönchengladbach : Zweimal ohne Abwurf – Heimsieg für Marina Jungermann

Springreiten Die 26 Jahre alte Reiterin gewann das Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* beim großen Turnier ihres Vereins RC St. Georg Günhoven. Dabei bot sie eine fehlerfreie Leistung.

Marina Jungermann vom RC St. Georg Günhoven hat mit Californication beim großen Reitturnier ihres Vereins im Pferdesportzentrum am Schloss Wickrath das Zwei-Phasen-Springen der Klasse M mit einem Stern gewonnen. „Es ist ein schönes Gefühl, beim eigenen Turnier ein Springen zu gewinnen“, sagte die 26-Jährige. Als sechste Starterin erreichte sie mit ihrem zwölfjährigen, liebevoll genannten „Calou“ nach einem fehlerfreien Ritt in der ersten Phase in 36,79 Sekunden die zweite Phase. Dabei blieb Marina Jungermann dann ebenfalls abwurffrei in rasanten 19,99 Sekunden.