Schützengesellschaft Hehn Warum ein Sportschützenverein nach Hause zurück möchte

Mitte der 1990er-Jahre, genauer gesagt 1995, muss die SG Hehn aber gleichzeitig den größten Einschnitt der bisherigen Vereinsgeschichte hinnehmen. Denn die Gaststätte Esser, die Heimat der SG, wird abgerissen – und mit ihr der Schießstand und Vereinsraum der Schützen. Die Hehner suchen eine neue Bleibe und kommen auf der städtischen Schießsportanlage in Rheindahlen unter. Was einst als Übergangslösung gedacht war, hat sich zum Dauerzustand entwickelt: Seit nun 28 Jahren liegt die Heimat der SG Hehn schon in den schmucklosen Räumlichkeiten unter der Turnhalle des Gymnasiums in Rheindahlen. Dieses Schicksal teilen die Hehner mit vielen anderen Vereinen der Stadt, die ehemals in Gaststätten gegründet wurden, mit der Zeit aus verschiedenen Gründen aber heimatlos geworden sind. Zwölf Vereine – Schützengesellschaften wie Bruderschaften – sind mittlerweile auf der Anlage in Rheindahlen untergebracht: St. Hubertus Wickrathhahn, PSV Mönchengladbach, Mönchengladbacher Sportschützen, VfL Dorthausen. „Wir stoßen hier mittlerweile an unsere Grenzen“, sagt Sportwart Weingran. „Alleine wir in Hehn haben acht Mannschaften in den Luftdruck-Disziplinen und neun beim Kleinkaliber. Gerne würden wir für Luftgewehr und Luftpistole das Ziel 2. Bundesliga ausgeben – das sportliche Potenzial ist da, aber die Voraussetzungen des Schießstandes sind nicht gegeben.“ Dafür würden unter anderem zwölf Schießanlagen nebeneinander benötigt werden, in Rheindahlen gibt es lediglich sechs pro Stand. Auch die für die 2. Bundesliga benötigten Zuschauer-Sitzplätze sind in der ungewollten Heimat nicht umsetzbar. „Hinzukommt, dass wir durch den Schießstand weit entfernt von Hehn ganz viele Jugendliche verloren haben, wir hier in Rheindahlen kein richtiges Vereinsheim haben und der bauliche Zustand der Anlage an vielen Stellen eine Katastrophe ist“, erklärt Guido Weingran und verweist auf tropfende Decken, undichte Wände, sanierungsbedürftige Toilettenanlagen und eine insgesamt ungemütliche Atmosphäre in Rheindahlen.