Nachwuchstalent aus Mönchengladbach Überraschender Vizemeistertitel für Sportschützin Lydia Böhmer

Mit 352 Ringen stand für Lydia Böhmer am Ende Rang zwei zu Buche und damit der Vizemeistertitel in ihrer Altersklasse. „Wir hatten im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es schon für eine Medaille reichen kann – das war wirklich enorm stark“, so Lothar Beeck. Mit diesem Ergebnis verbesserte Böhmer zusätzlich den Landesrekord vom Rheinischen Schützenbund, den sie im Mai und Juni bei den Landesmeisterschaften in Brühl mit 348 Ringen noch selber aufgestellt hatte. Knapp an den Top Ten vorbeigeschrammt ist die 15-Jährige mit der Sportpistole. Die 527 getroffenen Ringe reichten am Ende für den elften Rang.