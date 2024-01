Hinrundenbilanz Sportfreunde Neersbroich Inkonstanz ist diese Saison die einzige Konstante

Die Sportfreunde nehmen am 16. Januar das Training wieder auf. Der Übungsleiter möchte zunächst eine Bestandsaufnahme machen und das Training dann darauf anpassen. Es gibt dabei weder Zu- noch Abgänge zu vermelden. Die Mannschaft bleibt, wie bereits in den vergangenen Jahren, in der Winterpause unverändert. Marvin El-Awir wird voraussichtlich wieder voll in den Spielbetrieb einsteigen. Des Weiteren sind bereits einige Testspiele vereinbart. Am 21. Januar steigt das erste Spiel gegen den TSV Meerbusch III, darauf folgen der SC Niederkrüchten (28. Januar), SC Hardt (1. Februar), die Sportfreunde Neuwerk (18. Februar), SV Glehn (21. Februar und schlussendlich Welate Roj (25. Februar). An 1. März geht es in der Liga gegen Rot-Weiß Venn weiter.