Carmanns verpasst WM-Medaille „Das war die schlimmste Wand, die ich je geklettert bin“

Doch ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt in Südkorea klappte es für den 18-Jährigen nicht wie gewünscht – im Viertelfinale schied er nach Sturz aus. „Nach dem erstem Zug bin ich am zweiten Griff weggerutscht, daher gab es für mich keine gültige Zeit“, so Carmanns. Am Ende sprang Rang fünf heraus. Für Carmanns anfangs ein enttäuschendes Ergebnis, das er jedoch schnell abhaken konnte. Denn die Bedingungen in Südkorea waren alles andere als ideal. „Es ist Regenzeit in Korea. Von Montag bis Mittwoch hat es quasi durchgeregnet. Das hat den Grip von der Wand runtergespült, es war super rutschig“, sagt Carmanns.