Speedkletterer aus Mönchengladbach Carmanns verbessert zweimal den deutschen Rekord

Für die Olympischen Spiele in Paris hat es für Leander Carmanns in diesem Jahr nicht gereicht – in den entscheidenden Qualifikationswettkämpfen war die Konkurrenz zu stark für den Mönchengladbacher. Dennoch hat Carmanns auch in dieser Saison einen weiteren Entwicklungsschritt genommen. Dies bewies er nun beim Weltcup im französischen Briançon. Nicht nur, dass der 19-jährige Speedkletterer dort mit Platz vier sein bislang bestes Ergebnis verbuchte, er verbesserte in Frankreich obendrein zweimal seinen eigenen deutschen Rekord. Zuvor hielt er mit 5,24 Sekunden die nationale Bestmarke für die 15 Meter hohe Kletterwand.