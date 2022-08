17-Jähriger in Dallas erfolgreich : Speedkletterer Leander Carmanns holt Bronzemedaille bei Junioren-Weltmeisterschaft

Leander Carmanns bei der Junioren-WM in Dallas. Foto: P. Nguyen Foto: P. Nguyen

Klettern Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in den USA erreicht Speedkletterer Leander Carmanns Platz drei. Ein kleiner Fehler im Halbfinale bringt den 17-jährigen Mönchengladbacher womöglich um die Goldmedaille.

„Endlich ein guter Tag“, sagt Leander Carmanns mit Blick zurück auf die Junioren-Weltmeisterschaft am Wochenende im amerikanischen Dallas. Platz drei, also Bronze, holte sich der Mönchengladbacher dort am Samstag im Wettbewerb der Speedkletterer. „Es hat alles geklappt, schon beim Warm-up habe ich mich leicht und explosiv gefühlt“, sagt Carmanns.

Und es wäre womöglich noch mehr drin gewesen, doch dem 17-Jährigen unterlief im Halbfinale ein kleiner Fehler. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe es mir im Video angeschaut, mein rechter Fuß war am fünften Griff nicht da, wo er hinsollte. Dadurch habe ich den Rhythmus verloren“, sagt Carmanns. So unterlag er im Duell mit dem Japaner Hryhorii Ilchyshyn, der später Silber gewann.

Bis dahin lief es nahezu perfekt für Carmanns. Bereits in der Qualifikation gehörte er in Dallas an der 15 Meter hohen Kletterwand zu den schnellsten Startern. „Da habe ich gedacht, wenn ich so weitermache, kann ich gewinnen“, sagt er. Im Achtelfinale bestätigte Carmanns seine gute Verfassung mit einer Zeit von 5,84 Sekunden, im Viertelfinale erklomm er die Wand in 5,72 Sekunden – persönliche Bestzeit für den 17-Jährigen. Es waren die beiden schnellsten Kletterzeiten des gesamten Wettbewerbs.

Carmanns durfte sich daher berechtigte Hoffnungen auf den WM-Titel machen – bis sein guter Lauf im Halbfinale vorbei war. „Zum Glück habe ich mich im kleinen Finale dann zusammengerissen“, sagt Carmanns zu seinem Sieg im Duell um die Bronzemedaille gegen den Thailänder Aphiwit Limpanichpakdee.

Bei der Junioren-EM in Augsburg vor einigen Wochen hatte Carmanns das kleine Finale noch verloren. Ohnehin befindet sich Carmanns in seinem ersten Seniorenjahr auf Erfahrungstour, Top-Platzierungen gab es in diesem Jahr daher selten für den ehemaligen Junioren-Europameister. Nun etwas von sportlichem Wert in den Händen zu halten, sei daher „super wichtig“, sagt Carmanns, fügt aber ebenfalls an: „Man muss die Kirche aber auch im Dorf lassen. Es ist mein erstes Jahr bei den Herren, ich habe nicht erwartet, dass ich da alles abreiße.“ Carmanns sieht in seiner Bronzemedaille auch eine „kleine Revanche“ für sein Abschneiden bei der Junioren-WM im Vorjahr: Damals rutschte er im Viertelfinale ab, verpasste daher eine Medaille, vielleicht auch mehr. „Das habe ich gebraucht. Das Ergebnis ist wichtig für den Kopf und für die kommende Saison“, sagt er.