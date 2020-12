Specialhockey : Special Olympic World Games als neues Ziel

Botschafter und Nationalspieler: Mahmut Gerdan. Foto: Christoph Plass

Specialhockey Im Jahr 2023 wird das bedeutendste weltweite Sportereignis für Menschen mit Behinderung in Berlin ausgetragen. Specialhockey wird dort Demonstrationssportart sein. Deswegen machen sich auch einige Mönchengladbacher Hoffnung auf eine Teilnahme.

Eine Reaktion auf Facebook folgte prompt. „Was ein Schritt! Was für eine Entwicklung! Wir freuen uns riesig!“ postete das Specialhockey-Team Mönchengladbach angesichts der guten Nachrichten, die der Deutsche Hockey-Bund (DHB) Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben hatte: So wurde Specialhockey als Demonstrationssportart für die Special Olympic World Games aufgenommen. Vom 17. bis 24. Juni 2023 wird das bedeutendste weltweite Sportereignis für Menschen mit geistiger Behinderung in Berlin stattfinden.

Dann wollen auch einige Mönchengladbacher aktiv dabei sein. „Vor eigenem Publikum in Deutschland ein solches Turnier zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Bis dahin werden wir kräftig trainieren, um noch besser zu werden“, sagt Mahmut Gerdan. Der Gladbacher hat bereits an einer Europameisterschaft im Specialhockey teilgenommen und setzte sich zuletzt – gemeinsam mit Hockey-Nationalspielerin Selin Oruz – als Botschafter seines Sports für die Bewerbung zum Demonstrationswettbewerb in Berlin ein. Auch seine Teamkameraden Florian Bresch und Dennis Steins gehörten schon der deutschen Specialhockey-Auswahl an, die seit 2014 vom DHB zu großen Turnieren in Europa entsendet wird.