Finale der EM im Hockeypark Die größtmögliche Bühne für die Specialhockey-Teams

Die beiden Finalspiele der jeweiligen Klassen sowie ein Teil der Siegerehrungen finden am Mittwoch ab 14.15 Uhr im Hockeypark statt. Dabei trifft Deutschland auf England und Italien auf Belgien. „Im großen Stadion vor so vielen Fans zu spielen, wird für alle ein einmaliges Erlebnis. Wir haben bereits das Spiel der deutschen Herren gegen die Niederlande auf Einladung des DHB live im Stadion verfolgt. Da kamen dann schon Erinnerungen an die Weltmeisterschaft von 2006 hoch“, so Heinze.