Specialhockey : Doppelpass zweier Specialhockey-Botschafter

Specialhockey-Nationalspieler Mahmut Gerdan möchte mit Deutschland an den Special Olympic World Games in Berlin teilnehmen. Foto: Thomas Grulke

Specialhockey Mahmut Gerdan und Selin Oruz unterstützen die Bewerbung des DHB für die Aufnahme bei den Special Olympic World Games 2023. In Mönchengladbach trafen sie sich zu einem gemeinsamen Training.

Selin Oruz ist fast ein bisschen neidisch. Interessiert schaut sie sich den Hockey schläger von Mahmut Gerdan an, der wegen einer Beeinträchtigung an der rechten Hand mit einer Spezialanfertigung spielt. „Das ist schon cool. Ich bin Linkshänderin, für mich gibt es aber keinen individuellen Schläger“, sagt die Hockey -Nationalspielerin vom Düsseldorfer HC, ehe sie mit Gerdan ein paar Bälle schlägt und im Anschluss das gesamte Training des Specialhockey-Teams Mönchengladbach begleitet.

Mit dieser Aktion auf dem Kunstrasenplatz des Rheydter SV machte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) auf eine Bewerbung aufmerksam: Er möchte mit Specialhockey als eine von zwei neuen Demonstrationssportarten in das Programm der Special Olympic World Games aufgenommen werden, die 2023 in Berlin stattfinden. „Wir arbeiten auf europäischer Ebene mit viel Engagement daran, diese Variante des Hockeysports weiterzuentwickeln und zu etablieren. Deshalb wäre die Aufnahme bei den World Games 2023 ein weiterer Anschub – nicht nur in Deutschland“, sagt Carola Meyer, die nicht nur DHB-Präsidentin, sondern als Vizepräsidentin des Europäischen Hockeyverbandes (EHF) auch für die Entwicklung des Specialhockeys international verantwortlich ist.