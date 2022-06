Leichtathletik : Apostel holt zweimal Gold bei Special Olympics

Leichtathletik Bei den nationalen Sommerspielen für Menschen mit Behinderung hat Läufer Philip Apostel Gold über die 800 und 5.000 Meter geholt. Seit drei Jahren gehört er zum Team der LG Mönchengladbach.

Philip Apostel von der LG Mönchengladbach hat bei den Special Olympics, den nationalen Sommerspielen für Menschen mit Behinderung, in Berlin die Titel über 800 und 5000 Meter geholt. Stolz hielt er am Ende seine zwei Goldmedaillen in der Hand. Bei der Eröffnungsfeier für die Wettbewerbe in der Landeshauptstadt lief Apostel sogar als Fahnenträger für sein Bundesland NRW ein.