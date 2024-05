Landesspiele der Special Olympics Vielfach Gold für regionale Sportler

Der 57-jährige Indro Choudhuri bestritt bei den Landesspielen sein letztes Rennen und wurde von der gesamten Schwimmhalle bejubelt. Am Abend wurde er vom Verein nochmals geehrt und gefeiert. In der 4x50-Meter-Unifiedstaffel um Lisa Sachsenhausen, Detlef Koster, Oliver Junker, Lukas Koch erreichte S.m.B zudem die Silbermedaille. Bei den Unified-Wettbewerben treten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zu den Sportarten an. Am letzten Wettkampftag gab es zudem Bronze in der 4x25-Meter-Staffel um Hannes Beckers, Nico Mertens, Sven Siegel und Johanna Vochsen.