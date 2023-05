Große Ehre für Natascha Wermelskirchen Mönchengladbacherin bringt Olympisches Feuer aus Athen nach Berlin

Es ist Dienstagabend, so gegen 18 Uhr. Auf dem Kerngelände der evangelischen Stiftung Hephata mitten in Mönchengladbach wirft eine Flutlichtanlage ihr Licht über den dortigen Fußballplatz. Auf dem Kunstrasenfeld laufen sich sieben Frauen warm, eine einzelne steht am Rand und dirigiert sie von links nach rechts, baut Übungen auf, legt Fußbälle zurecht. Klingt nach dem Auftakt einer ganz normalen Fußball-Trainingseinheit, ist aber so viel mehr als das.