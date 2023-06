15 Athleten aus Gladbach dabei Auf die große Bühne zu den Special Olympics nach Berlin

Seit Mittwoch befinden sich die Gladbacher in Berlin, am Freitag und Samstag stehen vor der großen Eröffnungsfeier gemeinsame Trainingseinheiten mit den restlichen 15 Spielern des Teams an. „Wir hatten zum Glück schon ein großes Sichtungstraining und zwei Vorbereitungslehrgänge mit der Mannschaft, sodass sich alle schon kennen. Am Freitag und Samstag finden wir uns dann als Team in Berlin zusammen“, so Heinze. Die Vorfreude bei ihm und seinen Schützlingen ist groß. „Olympische Spiele im eigenen Land – etwas Größeres gibt es für einen Sportler gar nicht“, sagt Heinze.