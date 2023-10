Claus Heinzes Engagements im Special Hockey Der richtige Moment für den Abschied

Die Faszination Special Hockey ergibt sich sowohl auf der menschlichen als auch der sportlichen Komponente. „Das Team macht es so besonders. Wir haben eine total gemischte Mannschaft. Das startet beim Alter, die Spieler sind zwischen 20 und 65 Jahren alt. Und es spiegelt sich auch in den verschiedenen Charakteren und auch der sportlichen Leistungsfähigkeit wider. Mit dem Sieg hier in Mönchengladbach geht schon ein Traum in Erfüllung. Ich habe dies, genau wie den Erfolg in Berlin, immer noch nicht ganz realisiert,“ gibt Claus Heinze auch mit ein wenig Abstand zu. In Mönchengladbach bestand der Kader aus zwölf Spielerinnen und Spielern, darunter die beiden Mönchengladbacher Dennis Steins und Florian Bresch.