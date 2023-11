Special-Hockey-Wettkampf Walter-Mayer-Gedächtnisturnier findet wieder in Mülfort statt

Das traditionsreiche Turnier erinnert an Walter Mayer und seine Frau Ottima: Das mittlerweile verstorbene Ehepaar hatte vor mehr als 40 Jahren begonnen, mit behinderten Kindern Hockey zu spielen. Die vier Söhne des Ehepaares – Richard, Uli, Walter und Wolfgang – besuchen seitdem jedes Jahr das Turnier. Die Austragung 2023 beginnt am Samstag in der Sporthalle Mülfort um 10.45 Uhr, die Siegerehrung soll gegen 17 Uhr erfolgen. In den vergangenen beiden Jahren war jeweils das Team aus Essen erfolgreich.