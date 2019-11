Traditionsturnier in Mönchengladbach : Beim Special Hockey ist keiner außen vor

Traditionsturnier in Mönchengladbach

Gute Ballführung: Florian Bresch (r.) nahm mit dem Special Hockey Team Mönchengladbach wieder am Walter-Mayer-Gedächtnisturnier für Menschen mit geistiger Behinderung teil. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hockey Zwei Mannschaften des Special Hockey Teams Mönchengladbach nahmen am 39. Walter-Mayer-Gedächtnisturnier für Menschen mit Behinderung teil. Trainer Claus Heinze setzte dabei auch einige Hockey-Neulinge ein.

„Wir helfen uns gegenseitig, keiner ist außen vor“, sagt Bresch. Der 28-Jährige gehört zu den stärkeren Spielern in der Mannschaft, er hat bereits mit der deutschen Auswahlmannschaft Edelmetall bei einer Europameisterschaft gewonnen. Zudem spielt er im Inklusionsteam des Rheydter SV, das am regulären Meisterschaftsbetrieb teilnimmt. Im wöchentlichen Training des Special Hockey Teams hilft er jenen, die erst seit kurzer Zeit dabei sind, und gibt wertvolle Tipps. Denn der Umgang mit Schläger und Ball erfordert gerade am Anfang viel Geduld und Übung.