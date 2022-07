Fußballkommentator Christian Straßburger : „Ich habe keine Angst, Borussia-Spiele zu kommentieren“

Christian Straßburger war fast fünf Jahre für das Fohlenradio bei Borussia Mönchengladbach zuständig. Nun beginnt der Kommentator bei Sky. Foto: Björn Kames

Interview Fußball Christian Straßburger hat in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach unter anderem das „Fohlenradio“ inittiert. Nun fängt der Fußball-Kommentator bei Sky an. Im Interview spricht er über die neue Herausforderung, seine Beziehung zu Fritz von Thurn und Taxis und wie er es schafft, bei Spielen seines Lieblingsvereins neutral zu bleiben

Für Christian Straßburger geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der in Mönchengladbach aufgewachsene Fußball-Kommentator – bis zum Sommer 2021 die Stimme bei Borussias „Fohlenradio“ – fängt zur neuen Saison beim Pay-TV-Sender Sky an. Der 33-Jährige wird dort als Kommentator und Field Reporter zum Einsatz kommen. Im Interview spricht Straßburger über seinen neuen Job, die spezielle Beziehung zur Kommentatorenlegende Fritz von Thurn und Taxis und wie es sich anfühlt, Spiele der Borussia zu kommentieren

Herr Straßburger, wie schwer ist es als Sportreporter die Spiele des Lieblingsvereins zu kommentieren?

Christian Straßburger Für mich ist das gar kein Problem, ich kann das trennen und jede Begegnung neutral kommentieren. Ich habe schon 2021 für Magenta Sport das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München beim Telekom Cup begleitet. Da wusste ich: Das ist jetzt Job, es ist meine Aufgabe hier, emotional, aber trotzdem neutral, zu kommentieren. Und das funktioniert dann auch.

Dennoch sprechen die wenigsten Kommentatoren offen über ihren Lieblingsverein – Sie machen das schon. Kann das nicht zum Problem werden?

Straßburger Es wäre ja lachhaft, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich kein Borussia-Fan mehr bin. Fast jeder Sportreporter hat doch die Liebe zum Fußball über einen Verein aufgebaut – und bei mir war es mit elf Jahren eben Borussia Mönchengladbach. Deshalb habe ich keine Angst, Borussia-Spiele zu kommentieren. Aber das wäre ja auch die Bundesliga, für mich also noch Zukunftsmusik – das muss ich mir in meinem neuen Job erst einmal erarbeiten.

Für welche Bereiche hat Sky Sie denn zu Beginn vorgesehen?

Straßburger Ich werde mit der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League starten – als Kommentator, aber auch als Field Reporter. Da heißt es für mich: einarbeiten, abliefern und dann mal schauen, was noch alles hinzukommt. Ich bin einfach glücklich, dass Sky mich angerufen hat und mir diese Chance gibt. Dieses Jobangebot ist eine Ehre und Auszeichnung für mich – zehn Jahre nachdem ich dort Praktikant war.

Sie haben also damals schon einen bleibenden Eindruck beim Sender hinterlassen können?

Straßburger Da bin ich mir gar nicht so sicher (lacht). Damals habe ich als Praktikant das Spiel Schalke gegen Hannover „re-live“ kommentieren sollen. Fritz von Thurn und Taxis persönlich hat sich das am Ende angeschaut und mir Feedback gegeben: vier Seiten Notizen, minutiös aufgeschrieben und bunt markiert. Er drehte mich damals komplett auf links und sagte, dass es im Geschäft schwer für mich werden könnte. Das war natürlich zunächst ein Rückschlag. Aber rückblickend hat mir das sehr geholfen. Ich habe mir seine Kritik zu Herzen genommen und an den Grundsätzen gearbeitet. Heute weiß ich, dass er genau das erreichen wollte. Wir haben ein wunderbares Verhältnis und ich bin ihm dafür unendlich dankbar.

Gab es weitere prägende Momente oder besondere Spiele in Ihrem noch recht jungen Kommentatorenleben?

Straßburger Was das betrifft, bin ich sehr vergesslich. Weil es auch immer weitergeht mit den nächsten Herausforderungen. Ein Spiel werde ich aber sicherlich mein ganzes Leben nicht vergessen.

Und zwar?

Straßburger Ich war bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr für Magenta Sport im Einsatz. Gleich im ersten Spiel habe ich Dänemark gegen Finnland kommentiert.

Das Spiel, in dem der Däne Christian Eriksen mit einem Herzstillstand auf dem Platz um sein Leben gerungen hat.

Straßburger Exakt. Das war sicherlich der emotional prägendste Moment meiner beruflichen Karriere. Ich war im Vorfeld voller Anspannung und Vorfreude, weil ich ja das erste Mal ein EM-Spiel kommentieren durfte – und dann passiert sowas Schreckliches. In so einer Situation hast du keine Worte, ich habe mich irgendwann ausgeschaltet und Tränen verdrückt. Als klar war, dass das Spiel wieder angepfiffen werden sollte, wurde ich gefragt, ob ich das schaffe: Ich habe gesagt ‚Nein, aber ich mach’s‘. Gemeinsam mit einem guten Freund, der Redakteur beim Sender ist, habe ich das Spiel dann weiter kommentiert. Zum Glück hat Christian Eriksen diese Situation überstanden. Mich als Kommentator hat es in jedem Fall verändert.

Bei Ihrem neuen Arbeitgeber treffen Sie auf viele bekannte Sportmoderatoren. Ist einer von denen ein Vorbild für Sie gewesen?

Strassburger Für mich ist Wolff Fuss der beste Kommentator Deutschlands. Er hat so eine geile Stimme und hat mit seiner erfrischenden Art und Weise das Kommentieren ein Stück weit revolutioniert – da ziehe ich den Hut vor. Auch bei Leuten wie Patrick Wasserzieher, Ulli Potofski, Hansi Küpper oder Thomas Wagner konnte ich mir viele Dinge abschauen. Ebenso bei Christine Westermann von „Zimmer frei“. Wie sie ihre Fragen gestellt hat und immer wieder die richtige Temperatur in den Gesprächen getroffen hat – das habe ich geliebt. Natürlich sollte man aber irgendwann nicht mehr allzu viel nach links und rechts gucken, um seinen eigenen Weg zu finden.

Was muss Ihrer Ansicht nach ein guter Kommentator mitbringen?