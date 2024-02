Skicross-Talent Romy Bovelet Wie eine Mönchengladbacherin Karriere als Skifahrerin macht

Drei Jahre ist das durchschnittliche Alter, in dem professionelle Skifahrer meist ihre Karriere beginnen. Nur das die üblicherweise den Skilift um die Ecke haben. Zurück in Deutschland melden Bovelets Eltern ihre Tochter in der Skihalle in Neuss an. Das Snow Team Neuss ist bis heute der Heimatverein der Odenkirchenerin. Ein regelmäßiges wöchentliches Training in der Halle, selbst an warmen Sommertagen, gehörte jetzt zu Bovelets Programm. Mit acht Jahren fängt sie an, Rennen zu fahren. „Im westdeutschen Bereich habe ich schnell alle Kinderrennen gewonnen“, erinnert sie sich. Neuss, Bottrop, Winterberg, die Austragungsorte in NRW sind ohnehin schnell abgeklappert, Bovelet wird es zu langweilig.