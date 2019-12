Skateboarding : Hochkarätiges X-Masters in Rheydter Skate-Halle

Mit dem Brett in der Luft: Lokalmatador Jeffrey Essguera bei den Stadtmeisterschaften im Rheydter Rollmarkt. Foto: D. Wiechmann. Foto: Dieter Wiechmann

Skateboarding In den dreitägigen Wettbewerb der Rollbrett Union waren auch die Stadtmeisterschaften integriert. Dank seiner guten Kontakte in der Szene begrüßte der Verein viele erstklassige Skateboarder in seiner Halle.

Den Stadtmeistertitel nahm Jeffrey Essguera gerne mit. Noch wertvoller war für den Mönchengladbacher indes der sechste Platz in der Gesamtwertung des X-Masters, einem hochkarätigen, vorweihnachtlichen Wettbewerb der Rollbrett Union, in den die Stadtmeisterschaften integriert waren. „Im Grunde hatte der Wettkampf das Niveau einer Deutschen Meisterschaft, denn wir hatten Profis aus dem gesamten Land zu Gast“, sagte Christian Braß, Vorstandsmitglied der Rollbrett Union.

Während Essguera den Gladbacher Spitzenplatz bei den gesponserten Fahrern belegte, siegte bei den Amateuren Andrei Petrache. Die Junioren-Konkurrenz entschied Jeremy Rameckers für sich, die Masters-Wertung (über 30 Jahre) gewann Marcel Wirkus, und bei den Damen siegte Sharleen Suhari. Unabhängig von den guten Leistungen der Lokalmatadore war jedoch die schöne Atmosphäre während der drei Turniertage der entscheidende Faktor für die Organisatoren.

„Wir im Vorstand waren total begeistert, weil trotz des hohen Niveaus das Familiäre im Vordergrund stand. Denn uns ist grundsätzlich wichtig, dass alle mitmachen dürfen“, sagte Brass. Für die Rollbrett Union sei das X-Masters der Höhepunkt der Wintersaison und zudem das Gegenstück zum COS-Cup, der im Sommer während des Turmfestes auf dem Rheydter Marktplatz ausgetragen wird.