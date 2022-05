Westdeutsche Meisterschaft im Rollmarkt : Mönchengladbach hat die Skateboard-Elite zu Gast

Die Skateboard Meisterschaften fanden 2019 ebenfalls im Rollmarkt statt. Foto: Dieter Wiechmann

Skateboard Am Wochenende steigt im Rollmarkt in Mönchengladbach die Westdeutsche Meisterschaft der Skateboarder. 2019 hatte die Rollbrett Union das Event zuletzt ausgerichtet, im vergangenen August musste es abgesagt werden. Nun kehrt die Skater-Elite also nach Mönchengladbach zurück.

Im vergangenen August musste das Event noch abgesagt werde, nun kann die Westdeutsche Meisterschaft der Skateboarder in Mönchengladbach steigen. Von Freitag bis Sonntag gastiert die Skateboard-Elite im Rollmarkt – einem ehemaligen, zur Skatehalle umfunktionierten Supermarkt – und fährt dort bei der Rollbrett-Union den Westdeutschen Meister aus. Die Meisterschaft markiert den Auftakt zur „COS-Cup-Serie“, die im Laufe des Jahres noch in Hamburg, München und Leipzig gastiert und dient daher auch als Qualifikationsturnier für die 25. Deutsche Skateboard-Meisterschaft in diesem Jahr.

Die Ausrichter freuen sich, dass die Meisterschaft in diesem Jubiläumsjahr auch in Mönchengladbach ausgefahren wird. „Die Mönchengladbacher Skate-Szene blickt auf eine fast genauso lange Geschichte wie der COS-Cup zurück. Als 1990 mit dem D.O.M.E. eine der damals wichtigsten Skatehallen Europas eröffnete, wurde die Stadt zum Anlaufpunkt für nationale und internationale Skater“, so der Veranstalter „Club of Skaters“ im Vorfeld.

Dass die Skatehalle 1996 schließen musste, sei damals sehr traurig gewesen. „Das ist nun über 20 Jahre her und die Skater von damals, inzwischen samt Nachwuchs, sind heute mit der Rollbrett-Union extrem aktiv und vor Ort verankert.“ Auch Christian Braß aus dem Vorstand der Rollbrett-Union freut sich. „Wir haben 2019 schon die Westdeutsche Meisterschaft in Rheydt ausgerichtet, nun also im Rollmarkt. Es ist cool, die nationalen Top-Fahrer bei uns zu haben.“