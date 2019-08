Fußball-Bezirksliga : Neuwerk ist der erste Derby-Sieger

Mönchengladbach Zum Bezirksliga-Auftakt gewinnen die Sportfreunde ihr Heimspiel gegen den Rheydter SV 2:1. Mennrath und Kleinenbroich dürfen ebenfalls jubeln, Unentschieden gibt es für Lürrip sowie die Absteiger Odenkirchen und Jüchen

SF Neuwerk – Rheydter SV 2:1 (0:1). Gut 200 Zuschauer wohnten dem Eröffnungsderby bei und wurden nicht enttäuscht. Von Beginn an war es ein abwechslungsreiches Spiel mit wechselnden Ballbesitzverhältnissen. Überraschend ging der „Spö“ durch Visar Haklaj per Kopf in Führung (41.), doch wie zu erwarten war, konnte der Aufsteiger in der Schlussviertelstunde noch einen Zahn zulegen und gewann deshalb vielleicht auch nicht ganz unverdient durch die Tore von Sean Herrmann (75.) und dem eingewechselten Özgür Sezgin (86.) mit 2:1. Beide Neuwerker Tore waren fast identisch: Freistoß in 20 Metern Torentfernung, halblinke Position. Nur der Einschlag änderte sich, zuerst flach ins lange Eck, dann halbhoch ins kurze Eck.