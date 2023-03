Heimwettkampf im Vitusbad Wieso die Nachwuchsarbeit der SG Mönchengladbach erste Früchte trägt

Bis zu den großen und wichtigen Wettkämpfen haben die Top-Schwimmer der SG Mönchengladbach in diesem Jahr noch ein wenig Zeit, dementsprechend befinden sich Adrian Bierewitz, Bianca Wettel und Co. momentan in der kräftezehrenden Vorbereitungsphase. Umso erfreuter waren sie und SG-Cheftrainer Dieter Sofka über einige Zeiten beim NEW Swim Meeting am vergangenen Wochenende im heimischen Vitusbad.