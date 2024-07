Ausstand nach sieben Jahren Dieter Sofka offiziell von SG Mönchengladbach verabschiedet

Zum Abschied konnte der scheidende Trainer Dieter Sofka seinen Stolz auf die gute Ausbildung bei seiner Startgemeinschaft (SG) Mönchengladbach kaum verbergen: „Zwei von drei Schwimmern aus NRW, die zu Olympia fahren, haben wir ausgebildet“, wusste der Cheftrainer zu berichten und spielte auch auf ehemalige SG-Athleten wie Lucas Matzerath an, der in Paris seine zweiten Olympischen Spiele bestreiten wird. Sofka bekleidet sein Amt zwar noch bis Ende August, gab er kürzlich im Vitusbad noch seinen offiziellen Ausstand: mit Nachwuchsschwimmern aus allen Mannschaften, bevor diese in die Schulferien entschwinden konnten. Aber auch Trainer, Betreuer, Eltern und ehemalige Schwimmer aus dem Vereinsumfeld ließen sich nicht nehmen, Sofka zu verabschieden und sich für seine sieben Jahre in Diensten der SG zu bedanken. Und der 54-Jährige wurde reicht beschenkt: ein Operngutschein und einer für ein Restaurant, Weine, Blumen und ein Fotoalbum seiner Mannschaft.