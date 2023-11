Schwimmer der SG Mönchengladbach Sieben NRW-Titel auf der Kurzbahn

Ebenfalls eine Medaille bei der Elite gab es für Hannah Kratzenberg mit Bronze über 50 Meter Freistil (26,52 Sekunden). In der 4x50 Meter Mixed-Staffel im Freistil holte die SG Mönchengladbach ebenfalls Silber – in der Zusammensetzung Kratzenberg, Julia Znachowska, Bennett Gingter sowie Adrian Bierewitz, der bei der Landesmeisterschaft nur in der Staffel antrat. „Der zweite Platz in der Staffel ist sehr hoch einzuschätzen, denn wir sind ohne Nina Holt geschwommen. Das war eine sehr gute Leistung“, so Sofka. Holt, die mittlerweile am Bundesstützpunkt in Magdeburg trainiert, ließ die NRW-Meisterschaft aus.