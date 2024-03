Schwimm-Wettkampf im Vitusbad Die SG Mönchengladbach präsentiert sich beim „NEW Swim Meeting“

Schwimmen · Der vor allem an Nachwuchsschwimmer gerichtete Wettkampf lockte am Wochenende hunderte Starter aus 32 Vereinen der Region ins Vitusbad. Worum dem es dem Verein in erster Linie ging.

19.03.2024 , 18:54 Uhr

Vor voller Kulisse (v. l. n. r.): Armin Brückner (NEW), Dieter Sofka (SG-Cheftrainer), OB Felix Heinrichs, Achim Gingter (SG-Geschäftsführer). Foto: SG Mönchengladbach/Markus Rick

Von Arnd Janssen Regionalsport-Redakteur Mönchengladbach