Schwimmen : Leistungsschwimmer genießen ihren Trainingsalltag

Das Top-Team der SG Mönchengladbach nahm an einem internationalen Schwimmwettkampf in Luxemburg teil. Foto: SG MG

Schwimmen Die Startgemeinschaft Mönchengladbach trainiert wieder und hat den ersten Wettkampf nach langer Pause mit guten Ergebnissen absolviert. Zudem gab es erfreuliche Neuigkeiten von einem ehemaligen Teammitglied, der für die olympischen Spiele nominiert wurde.

Die Aktiven der Startgemeinschaft (SG) Mönchengladbach atmen auf: Sie können wieder schwimmen. Vergessen ist die wettkampf- und trainingsarme Zeit, als der Amateursport ruhte. Während der Corona-Pandemie konnten die SG-Schwimmer ihrem Sport nicht nachgehen, erst vergangene Woche nahmen sie ihr Training wieder auf: 85 Sportler in fünf Teams, darunter die Nachwuchs- und die Eliteschwimmer sowie die Masters. „Ich hoffe, dass es aufwärts geht und wir jetzt regelmäßig im Vitusbad und in Rheindahlen trainieren können“, sagt SG-Cheftrainer Dieter Sofka.

Seine Bedenken, dass viele der Schwimmer nach sieben Monaten Trainingsabstinenz abwandern und nicht wiederkehren würden, bestätigte sich nicht. „Ich muss sagen Hut ab und Respekt vor unseren Schwimmern. Alle waren an Bord und nahmen ihr Training auf. Sie entwickeln Ehrgeiz: Es kamen nicht nur alle, sondern sie wollen auch an ihre alten Zeiten und Form anknüpfen.“ Dazu gehören in der offenen Klasse bei den Männern der einstige Deutsche Juniorenmeister Adrian Bierewitz (Jahrgang 1999) und bei den Frauen Nina Holt (2003), 2019 Deutsche Jahrgangsmeisterin, ebenfalls über 200 Meter Rücken. Sie trainierte als Bundeskaderschwimmerin weiter, während alle anderen pausieren mussten.