SG Mönchengladbach Mit viel Talent zur DM-Generalprobe nach Wuppertal

Es ist zudem die letzte Chance, sich für die Deutsche Meisterschaft auf der Kurzbahn zu qualifizieren, die zwei Wochen später ebenfalls in Wuppertal ansteht. Aus dem Kader der SG Mönchengladbach sind Eva Saretz, Adrian Bierewitz und Aaron Schmidt aufgrund ihrer bisherigen Schwimmzeiten für die DM quasi qualifiziert. Außerdem tritt Nina Holt bei der DM für die SG an. Die NRW-Meisterschaft lässt die 20-jährige Erkelenzerin, die mittlerweile am Bundesstützpunkt in Magdeburg trainiert und in diesem Jahr an der Weltmeisterschaft teilnahm, jedoch aus. Die Prioritäten liegen inzwischen woanders. Holt absolviert derzeit ein Höhentrainingslager.