Zwei Nachwuchs-Medaillen Silber und Bronze im schwimmerischen Mehrkampf für die SG Mönchengladbach

Sowohl Fokken (Jahrgang 2013) und Hartmanns (2012) gingen im Mehrkampf über die Bruststrecken an den Start, auch Julia Bodenburg (2013) nahm am Mehrkampf Freistil teil. „Bei diesem Wettkampf müssen sieben Strecken bewältigt werden, geehrt werden nur diejenigen, die aus den Teilwettkämpfen in Summe die meisten Punkte erzielen können“, erklärt Sofka. Über eine der Schwerpunkt-Lagen, also Rücken, Brust, Schmetterling oder Freistil qualifizieren sich Schwimmer für die Mehrkampf-DM, die besten 25 in den Landeswettbewerben pro Jahrgang fahren zum Deutschland-Finale. 25 Meter Delphinkicks (jeweils Bauch- und Rückenlage), 200m Lagen, 400m Freistil, 100 und 200m Brust sowie 50m Beine in der Schwerpunktlage standen an.