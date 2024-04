„War noch nie in Paris“ Nina Holt schwimmt zu Gold und kann mit Olympia planen

Die größten internationalen Erfolge feierte Holt in ihrer noch jungen Karriere bisher allerdings außerhalb der olympischen Schwimm-Disziplinen. 2022 gewann sie bei den World Games in Birmingham (Alabama, USA) vier Goldmedaillen im Rettungssport, wurde zudem zweimal Weltmeisterin in den Disziplinen „100 Meter kombinierte Rettungsübung“ und „50 Meter Retten einer Puppe“. In beiden Disziplinen hält sie damit außerdem den Weltrekord.