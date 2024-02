Schwimmer-Ass wieder in einer eigenen Liga Nottrodt holt drei Meistertitel auf der Langstrecke

In seiner Altersklasse (AK) 70 ging Nottrodt über 1500 und 800 Meter Freistil an den Start. „Beide Langstrecken an einem Tag zu schwimmen ist schon sehr kräftezehrend, vor allem für die älteren Masters-Schwimmer. Aber wir machen es ja freiwillig, es bestünde ja auch die Möglichkeit, nur eine von beiden Strecken zu schwimmen“, so Nottrodt. Um Zeit zu sparen, wurden die beiden langen Strecken mit Doppelbahnbelegung geschwommen: Es schwammen also jeweils Schwimmer rund 20 Sekunden zeitversetzt auf einer Bahn.